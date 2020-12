Peste porcine : la Belgique retrouve le statut "d'indemne" aux yeux du monde, bonne nouvelle pour les éleveurs?

Parmi eux, des grands pays asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud mais aussi l’Australie, l’Ukraine, l’Afrique du Sud ou l’Uruguay. Or, les exportations vers ces treize pays représentaient encore en 2017, avant la crise de la peste porcine, environ 7% de l’ensemble des ventes de viande porcine à l’international pour un total de 104 millions d’euros, qui n’ont donc plus pu être écoulés dans ces pays les années suivantes.

Pas encore la fin des difficultés

Durant ces deux années d’interdiction d’exportation à l’international, le marché européen avait heureusement pu absorber une grande partie des stocks belges mais le retour de la peste porcine en Allemagne a de nouveau changé la situation et rendu encore plus urgente la reprise des ventes en dehors d’Europe.

L’Allemagne est en effet le plus gros producteur européen de viande porcine et alors qu’elle se retrouve à présent dans la même situation que la Belgique il y a peu, sa production inonde le marché européen et a déjà fait baisser les prix de plus de 40%. Une situation intenable pour les éleveurs belges.

En Belgique et en Europe, la vigilance reste d’ailleurs de mise : le virus continue de s’étendre depuis l’Est de l’Allemagne et des mesures strictes de surveillance et de contrôle sont toujours en vigueur chez nous en Province de Luxembourg, notamment les clôtures et les tests ADN sur les sangliers tirés pour détecter d’éventuelles intrusions de spécimens étrangers. Et ce, même si officiellement la maladie est bien considérée comme éradiquée chez nous.