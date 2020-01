Peste porcine: interdictions prolongées jusqu'en mai

Jusqu’ici, sur 4622 sangliers récupérés dans les zones de quarantaine, 831 étaient atteints de peste porcine. Destruction et recherche de cadavres se poursuivent même si ces derniers mois, on ne débusque pratiquement plus de sangliers ou de cadavres infectés.

On approche de la fin de la crise. Selon l’Inspecteur général du Département de L’Étude du Milieu naturel, Marc Herman, "il n’y a plus de feu, juste quelques braises" qu’il va à présent falloir éteindre définitivement en éliminant tous les sangliers repérables.

15 mai

On avance que tous les sangliers compris dans la zone sensible pourraient être éliminés à la mi-mars. Pour être certaine d’éradiquer durablement la maladie, la ministre Céline Tellier vient toutefois de prolonger jusqu’au 15 mai l’interdiction de circuler dans la zone infectée. A cette date, aux premiers beaux jours, les activités forestières pourraient probablement reprendre et les touristes venir se promener à nouveau dans la forêt ardennaise.

Dérogations

La ministre de l'Environnement a toutefois accordé des dérogations supplémentaires. L’inventaire et le marquage des bois à abattre, l’exploitation des épicéas touchés par les scolytes, le repiquage des plants commandés avant la peste ou l’accès aux maisons et résidences secondaires ainsi qu’aux terrains agricoles et piscicoles enclavés dans les zones infestées sont désormais autorisés.

Coup de pouce aux communes

Le Gouvernement wallon réfléchit maintenant à des aides qu’il pourrait accorder aux communes qui vivent du tourisme ou de la vente de bois et dont les revenus se sont forcément écroulés. La ministre Tellier et le Gouverneur de la province devraient les rencontrer sous peu.