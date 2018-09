Peste porcine africaine: des mesures très strictes pour les éleveurs

A l’entrée du conseil des ministres, le ministre fédéral de l’Agriculture vient d’annoncer les premières mesures concernant la peste porcine africaine. 67 éleveurs de porcs vont être suivi de très près. "Nous avons, avec l’AFSCA et la Région wallonne, établi des zones de protection. Des éleveurs, au nombre de soixante-sept vont être dépistés. On attend maintenant les résultats", explique le ministre au micro de la RTBF.

"Nous avons un rendez-vous, avec le ministre René Collin, un rendez-vous à la Commission européenne pour nous faire épauler. C’est une très mauvaise nouvelle. Nous devons être extrêmement proactifs et surveiller l’évolution du phénomène afin de voir s’il s’agit d’un cas isolé ou non", ajoute le ministre de l’Agriculture.

L'Afsca vient aussi d'énumérer différentes mesures. "Au niveau des régions, ils doivent faire un monitoring dans les fôrets, voir si des sangliers sont malades et faire des analyses. Au niveau de l'Afsca, nous devons nous assurer que les exploitations de porcs sont protégées. Pour cela, on doit éviter tout contact entre l'extérieur, où la contamination est possible, et l'intérieur des exploitations", explique Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'Afsca.

Concrétement, "cela passe par clotûrer l'exploitation porcine avec une double clotûre. Si ce n'est pas possible, on doit faire rentrer les porcs. Il faut éviter que tout le matériel de la ferme n'entre en contact avec du gibier sauvage", ajoute le porte-parole de l'Afsca.