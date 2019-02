Peste porcine africaine: quatre millions d'euros pour indemniser le secteur forestier

Le ministre wallon de la Forêt, René Collin, a annoncé jeudi, en marge du Salon des mandataires à Marche-en-Famenne, qu'une enveloppe de quatre millions d'euros avait été dégagée pour soutenir les exploitants et propriétaires forestiers qui ont subi les conséquences de la peste porcine africaine.

"Cela fait cinq mois que la forêt en Gaume est fermée à cause de la peste porcine africaine", déplore François De Meersman, secrétaire général de la Confédération Bois.

"Nous avons voulu profiter du conseil des ministres organisé dans le cadre du salon pour sensibiliser les politiques aux préjudices subi par les entreprises, les ouvriers et les indépendants", explique-t-il.

Les représentants du secteur forestier ont été reçus en matinée par le ministre-président Willy Borsus et les ministres Collin et Jeholet.

Une enveloppe de quatre millions d'euros destinée à indemniser le secteur a été annoncée un peu plus tard. Plus spécifiquement, 290.000 euros sont destinés aux les bois coupés non évacués pour cause de peste porcine, 250.000 euros pour les bois résineux scolytés non exploités toujours sur pied, 1,4 million d'euros pour les bois scolytés non marqués, exploités ou mis en vente avant le 15 septembre 2019 et 200.000 euros pour le manque à gagner.

Les mesures de désinfection du matériel forestier seront assurées par une firme privée aux frais de la Wallonie, a encore rappelé le ministre Collin.