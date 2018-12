Peste porcine africaine: pas de propagation en vue côté français

La crise de la peste porcine africaine, on le sait, n'est pas terminée. Différentes mesures ont été prises depuis la détection du virus, mais sont-elles assez efficaces pour éviter l'extension de la peste vers la France? Pour l'instant, il semblerait que la situation est sous contrôle.

Du côté de la Fédération Départementale des Chasseurs de Meurthe-et-Moselle, en contacts journaliers avec les autorités wallonnes, on affirme qu'il n'y a pas de propagation chez eux.

Côté belge, on parlait d'une extension de la zone tampon vers le Sud Ouest du côté de Meix-devant-Virton et Rouvroy, mais les autorités communales confirment qu'aucun cas de peste n'a été détecté. Négatif aussi donc.

"On maîtrise le problème"

Une réunion entre les différentes communes concernées par la peste porcine africaine est prévue mercredi à Arlon. Les échevins et bourgmestre ainsi que des représentants de la Région wallonne seront conviés pour faire le point sur la situation. René Collin, ministre wallon de l'Agriculture, devrait y présenter le rapport reprenant les mesures prises pour éradiquer le virus. Rapport qui doit être remis à la Commission européenne vendredi.

René Collin explique d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, "225 sangliers infestés ont été trouvés et analysés comme tel". "On continue à collecter et parcourir l’ensemble du territoire, de la zone noyau, de la zone tampon pour vérifier s’il y a des carcasses. Et il y en aura encore certainement."

Il faut détruire la totalité des sangliers pour éviter une contamination

Mais selon lui, l'urgence se situe au niveau de la phase de destruction du sanglier dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance. "Il faut détruire la totalité des sangliers pour éviter une contamination entre les sangliers qui viennent de la zone infectée, qui continuent à se déplacer, et les sangliers pour l'instant indemnes."

"On maîtrise le problème", insiste le ministre de l'Agriculture, "mais pour le solutionner il faut continuer à prélever les carcasses infectées. Et surtout diminuer et même supprimer les sangliers qui sont dans les zones adjacentes."

A côté de cela, l'Office économique Wallon du bois doit lui aussi remettre un rapport d'estimation des pertes financières des différents secteurs et exploitants touchés comme le secteur forestier, les éleveurs ou encore les chasseurs. De quoi espérer des aides financières européennes pour soutenir les secteurs touchés depuis la crise.