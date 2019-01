Peste porcine africaine: des sangliers positifs trouvés en dehors de la zone tampon

"Deux cas de sangliers positifs à la peste porcine africaine ont été détectés entre Meix et Sommethonne", près de la frontière française, nous confirme le ministre wallon de l’agriculture René Collin. C'est donc en dehors de la zone tampon. Le cabinet du ministre est actuellement en réunion, et communiquera le dispositif et l'état des lieux en début d'après-midi. Une rencontre avec les autorités françaises est prévue.

Une clôture allait être installée

C'est justement dans cette zone qu'une clôture devait être installée cette semaine pour éviter la propagation du virus en France. "Le virus de la peste porcine africaine avance de deux kilomètres par mois", expliquait alors René Collin.