Peste porcine : 4.000 porcs sains condamnés

Your browser does not support iframes.

Une décision qui ne plait pas aux associations

L'abattage préventif des quelques 4.000 cochons domestiques dans la province du Luxembourg a pour but de protéger la filière nationale qui compte au total six millions de porcs pour 1,5 milliards d'euros et qui touche directement 15.000 emplois. Mais pour différentes associations, cette décision est radicale et prématurée. Philippe Duvivier, président de la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) souligne la difficulté d'estimer la valeur exacte d'un animal. L'association suggère de calculer les indemnisations en fonction des prix du marché, des coûts fixes et des emprunts éventuels des éleveurs. Du côté de Michael Gore, administrateur délégué de la Fédération belge de la viande (Febev), il estime qu'il s'agit d'une solution de dernier recours.