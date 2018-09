Perturbations sur le Ring de Bruxelles après deux accidents à hauteur de Wemmel et Jette

D'importantes perturbations subsistent ce matin sur le Ring de Bruxelles, même si la chaussée est à présent dégagée à hauteur de Jette.

En cause ? Deux accidents, dont un grave, se sont produits à un km d’intervalle. Le premier à hauteur de Wemmel, chaussée fermée vers Grand Bigard et le deuxième à hauteur de Jette, voies gauche et centrale neutralisées vers Grand-Bigard également.

Subsiste le plus gros souci à hauteur de Wemmel vers Grand-Bigard. La chaussée a été fermée peu avant l’échangeur de Wemmel (pour permettre aux conducteurs pris dans les files de faire demi-tour et de sortir du Ring). On a toujours d’importantes files depuis avant Machelen. À Strombeek, les usagers sont déviés par le centre de Bruxelles, les axes sont donc saturés (les N 202, 277, 276) ; tout le secteur de Jette – Ganshoren est également saturé.

Les répercussions

Sur le Ring intérieur de Bruxelles, des files se sont formées entre Dilbeek et Wemmel vers Zaventem, on perd 45 minutes.

Sur l’E40 venant de Gand, les files se trouvent à partir de Liedekerke et le retard est estimé à environ 40 minutes.

Plusieurs déviations proposées

Pour les usagers venant de l'E411 de Namur et voulant se diriger vers Grand-Bigard, il est conseillé de prendre Bruxelles-Centre ou la N25 à Corroy-Le-Grand vers Nivelles puis l'E19 vers Bruxelles ou l'A54 à hauteur de Thiméon vers Nivelles puis l'E19 vers Bruxelles

Un conducteur décédé

Le double accident a fait au moins une victime. Le conducteur d'une voiture impliquée dans le second crash, survenu en queue de file après un premier accident, est décédé, a-t-on appris vers 7h30.

Vers 4h20, un accident impliquant un véhicule avait eu lieu à hauteur de Wemmel, sur le Ring extérieur. Son conducteur a été emmené à l'hôpital.

Peu de temps après, dans les embouteillages créés par l'encombrement de la chaussée à cet endroit, ce sont trois camions et une voiture qui ont été à leur tour impliqués dans un accident. La voiture s'est retrouvée sous un camion. Le conducteur de cette voiture est décédé. Un chauffeur de camion a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger.

Les pompes funèbres sont arrivées sur place vers 9 heures. Il faudra encore dégager les véhicules (dont un poids lourd) et nettoyer la chaussée. Cela risque donc de durer un moment.