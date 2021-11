Perturbations sur le rail après l’agression d’une accompagnatrice de trains.

Une nouvelle agression s’est produite vendredi soir dans un train assurant la liaison Dinant-Bruxelles Midi. La victime est une accompagnatrice de trains, elle a été retrouvée en état de choc par ses collègues, vers 20H45, sur le quai de la gare d’Ottignies où elle devait monter à bord d’un autre train. Elle a été transportée à la clinique Saint Pierre.

Des mouvements spontanés de solidarité s’en sont suivis et ils ont affecté le trafic des trains ce samedi. Les régions de Namur et Ottignies ont été particulièrement impactées et des navettes de bus ont pris le relais entre Ciney et Ottignies ainsi qu’entre Louvain La Neuve et Ottignies.