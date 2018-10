Blocages à Zaventem : grève spontanée du bagagiste Aviapartner

Une grève spontanée a éclatée fin d'après-midi à Brussels Airport. Les bagagistes d'Avipartner ont débrayé vers 17h30. Des avions sont cloués au sol. Certains passagers nous confirment qu'ils sont bloqués sur le tarmac depuis plus de deux heures. En cause, ils attendent leurs bagages qui ne sont pas embarqués.

"Certains avions ne sont pas chargés ou déchargés des bagages. Il s'agit de ceux traités par Aviapartner. Malheureusement, certains passagers ont déjà dû partir sans leur valise à leur destination ou à la maison. Nous ne connaissons pas encore l'impact réelle de cette grève parce qu'on ne sait pas encore jusqu'à quand elle durera" selon Nathalie Pierrard, porte-parole de Brussels Airport.

Pour le syndicat socialiste, la grève est la conséquence d'une "absence totale de concertation sociale". "Depuis notre grève en janvier, après laquelle une période de réconciliation avait été entamée, nous avons eu six réunions avec un médiateur, mais c'était six fois quelqu'un de différent pour représenter la direction. Et au bout du compte, nous n'avons jamais eu de réponse à nos demandes". Les revendications sont au nombre de 30, et concernent entre autres la pression de travail.

La grève du personnel est couverte par tous les syndicats.

On ignore encore si le mouvement se prolongera dans les jours qui viennent. "Cela va dépendre d'éventuelles solutions apportées la direction", indique-t-on du côté du syndicat socialiste. "Mais je crains que cela prenne du temps", confie Sandra Langenus du BTB.

De nombreux retards sont donc à prévoir, d'autant que demain, jour de départ en vacances, on s'attend à une journée particulièrement chargée. Reste à voir si la grève va se poursuivre.