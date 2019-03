Plus de majorité wallonne, la réformes des APE sera-t-elle votée? "Patricia Potigny prendra ses responsabilités"

Ce matin, les journaux « La Dernière Heure » et « La Libre » ont annoncé le ralliement de la députée wallonne Patricia Potigny à la liste Destexhe, faisant ainsi perdre au gouvernement wallon MR-CDH, sa majorité. Le gouvernement Borsus qui comptait 38 sièges sur 75 au sein de l’assemblée régionale n’en dispose dès lors plus que de 37.

Ce départ de Patricia Potigny pourrait donc mettre en péril le vote de certaines réformes prévues avant les élections, notamment la réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi. Le vote de la réforme est prévu ce mercredi au Parlement wallon.

Pour le ministre de l’Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet, l’ex-députée MR devrait la voter. « Je suis persuadé qu’elle adhère à toute une série de réformes que nous menons au gouvernement wallon » a-t-il ainsi déclaré. Concernant la réforme APE, il se dit inquiet, mais confiant.

« Je suis convaincu que cette réforme va dans le sens des idées que Patricia défend et qu’elle défendra dans son programme demain. Cette réforme est indispensable pour les employeurs, les travailleurs et le secteur de la formation et de l’insertion socio-professionnelle. Cette réforme a fait exploser le budget de la Région Wallonne depuis la sixième réforme de l’état. Elle était donc nécessaire. Nous avons pris nos responsabilités et je suis persuadé que Patricia prendra les siennes au moment du vote. »