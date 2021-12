Personnes favorisées lors des vaccinations : la bourgmestre de Saint-Trond, Veerle Heeren, suspendue pour six mois

Le journal Het Belang Van Limburg annonce ce jeudi que le ministre flamand des Affaires intérieures Bart Somers (Open Vld) a décidé de pénaliser la bourgmestre de Saint-Trond Veerle Heeren (CD&V), qui avait favorisé certaines personnes de son entourage lors de la campagne de vaccination. En effet, elle avait transmis le nom de 13 membres de son entourage, qui avaient bénéficié d’un vaccin avant leur tour normal. Parmi ces personnes, il y avait son fils, sa sœur, ses voisins et une amie.

Veerle Heren avait reconnu ces faits lors d’un conseil communal en mai dernier. Elle-même avait admis avoir été vaccinée dès le mois de mars alors que la vaccination n’était ouverte qu’aux 85 ans et plus. La bourgmestre s'était justifiée en disant que le système n'était pas encore au point et que des doses étaient perdues tous les jours car non-administrées.