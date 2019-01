Période de prudence électorale: à partir de ce samedi, les partis doivent compter leurs sous

C’est ce 26 janvier, soit 4 mois jour pour jour avant les élections, que commence la période que l’on appelle familièrement de « prudence électorale ». Les partis et les candidats aux prochaines élections sont à présent soumis à des règles particulières, essentiellement pour ce qui concerne leurs dépenses et les méthodes de campagne. C’est le cas depuis les années 90 et l’instauration de la loi qui règle cette question. A l’époque les dépenses de campagne atteignaient des sommes astronomiques et du coup, les partis les plus riches étaient avantagés. Il fallait donc mettre un peu d’ordre dans tout cela.

Pas question de dépenser trop

La règle la plus contraignante est claire, pas question de dépenser à tout va pour les campagnes électorales et cela que l’on se présente à l’Europe, au Parlement fédéral ou dans un Parlement régional. La loi fixe un plafond de dépenses maximum pour les partis, mais aussi pour les candidats.

Chaque parti est ainsi limité à 1 million d’euros de dépenses pour l’ensemble des élections. Ce montant peut servir à la campagne du parti dans son ensemble, mais le parti peut aussi l’utiliser pour aider à financer la campagne d’un ou plusieurs candidats en particulier.

Ça, c’est pour les partis. En plus de cela, chaque candidat est aussi soumis à une limite pour ses propres dépenses de campagne. Le montant maximum est calculé en fonction de l’élection, de la position du candidat sur la liste et de la taille de la circonscription. Pour se donner une idée, par exemple, un candidat en tête de liste au Parlement wallon, dans l’arrondissement de Namur, peut dépenser jusqu’à 16.736 euros (s’il avait été dans une circonscription plus grande, il aurait pu dépenser un peu plus et inversement dans une petite circonscription). Les candidats qui le suivent sur la liste et le premier suppléant sont eux limités à 5000 euros de dépenses, les autres suppléants se contentent de 2500 euros.

Si l’on additionne tous les montants maximums autorisés, on peut dire que l’ensemble des partis et candidats du pays peuvent dépenser jusqu’à 59 millions d’euros pour les élections fédérales, régionales et européennes. Un montant théorique, puisque rien n’oblige les partis à atteindre ces maxima.

Fini les pin’s, bics et autres gadgets

Autre règle qui entre en vigueur aujourd’hui : les méthodes de campagne sont aussi limitées. Par exemple, parti comme candidats ne peuvent pas faire de campagne par téléphone (télémarketing), ils ne peuvent pas s’offrir de publicité en télévision, en radio et au cinéma ou encore sur les grands panneaux publicitaires. Les gadgets électoraux sont aussi interdits.

Une commission parlementaire est chargée du contrôle de ces règles. Les candidats et les partis doivent d’ailleurs rentrer des comptes précis de leurs dépenses pour permettre ce travail. Ceux qui ne respectent pas les limites fixées s’exposent à des sanctions.