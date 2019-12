Pénurie temporaire de personnel: l'Open VLD veut étendre le système des "flexi-jobs" aux demandeurs d'emploi

L'Open VLD va soumettre un projet de loi qui devrait permettre aux demandeurs d'emploi d'occuper des flexi-jobs, a annoncé le député Egbert Lachaert. Le parti répond ainsi à une demande du Syndicat neutre pour les indépendants .

La fin de l'année est une période chargée pour les commerces, les boulangeries et les boucheries. Toute aide supplémentaire est alors la bienvenue. De nombreux indépendants sont aujourd'hui confrontés à une pénurie de personnel, car les étudiants sont en période de blocus, s'est plaint la NSZ, l'organisation néerlandaise des entrepreneurs indépendants.

Selon le syndicat, les flexi-jobs seraient la réponse idéale pour faire face à ces pénuries temporaires de personnel.

L'Open Vld va dans son sens "Les indépendants aspirent à des travailleurs supplémentaires, tandis que les demandeurs d'emploi recherchent une expérience supplémentaire pendant leur recherche d'emploi. C'est pourquoi je propose que les demandeurs d'emploi bénéficient temporairement d'un flexi-job comme tremplin vers un emploi à part entière. Par exemple, un maximum de 6 mois sur une période d'un an, afin qu'ils ne s'enlisent pas dans ce système", a expliqué Egbert Lachert aux journaux du dimanche.

Il souligne que non seulement les magasins, mais aussi les entreprises de construction, par exemple, sont demandeuses. "Par exemple, les demandeurs d'emploi pourraient suivre une formation en construction pendant la semaine, puis apprendre à travailler sur place un jour par semaine. Ils auraient ainsi de meilleures chances d'accéder à un emploi permanent dans le secteur de la construction, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de postes vacants seraient pourvus et qu'on aurait besoin de moins de personnel détaché de l'étranger. Tout le monde y gagnerait."

C'est quoi, un flexi-job?

Depuis 2015, il est possible pour les travailleurs employés à quatre cinquième d'arrondir leurs fins de mois avec un flexi-job dans l'horeca. Le système a été élargi cette année au commerce de détail comme les boucheries, les boulangeries et les magasins. Les pensionnés peuvent également bénéficier de ce statut depuis cette année. Les "flexi-jobbers" ne doivent pas payer d'impôts sur leurs revenus, tandis que l'employeur verse des contributions sociales moins élevées.

L'an passé les flexi-jobs étaient principalement occupés dans l'horeca (35.941 personnes soit 72%), suivis par les postes dans le commerce (6.563) et la coiffure (384).