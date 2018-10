Pénurie: le gouvernement veut attaquer Electrabel en justice

Le Premier ministre a tenu à l'expliquer lui même à la presse, de quoi faire monter la pression, il envisage sérieusement d'attaquer Electrabel en justice: " Nous avons donné mandat à la ministre de l’Énergie pour analyser juridiquement les différentes possibilités de recours ou d'initiatives afin de veiller à ce qu'Electrabel assume ses responsabilités sur la sécurité d'approvisionnement mais aussi sur l'impact éventuel sur la facture du consommateur."

Le gouvernement maintient donc sa position, il estime qu'Electrabel est responsable du risque de pénurie qui plane sur la Belgique suite à l'arrêt de la plupart des réacteurs du pays. Le gouvernement compte aussi sortir sa calculette, comme l'explique la ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem:"nous chargeons la CREG de faire un examen précis de l'écart de prix de l'énergie que l'on a rencontré sur les marchés depuis avril de cette année et l'augmentation ponctuelle sur le marché belge suite aux problèmes crées par l'opérateur. Le gouvernement utilise les moyens à sa disposition pour mettre en oeuvre sa position dans le débat qui consite à dire que nous avons eu, à cause de cela, une difficulté importante et nous voulons éviter que le consommateur paye pour un problème causé par l'opérateur."

Il semble qu'un "pic" de hausse soudaine des prix a déjà été constaté chez nous, à partir du jour où Electrabel a communiqué sur la non-disponibilité de certaines centrales. Rappelons qu'Electrabel s'est déjà exprimé sur son rôle dans cette affaire, estimant que la société ne pouvait pas être tenue responsable de tout.