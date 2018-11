Pénurie de médicaments: Jacques Brotchi (MR) propose "des comprimés à l'unité"

Une liste toujours plus longue de médicaments est actuellement indisponible en Belgique, prévient l'Association pharmaceutique belge jeudi. La liste compte à ce jour 413 médicaments. Dont certains très importants pour les personnes en mauvaise santé, devant suivre des traitements particulièrement lourds.

Le phénomène n'est pas neuf. Les pharmaciens tirent régulièrement la sonnette d'alarme ces dernières années. Certains médicaments manquent aux officines. Des médicaments génériques peuvent remplacer ceux qui manquent, mais certains traitements contre les maladies graves sont irremplaçables, ce qui inquiète fortement le corps médical. Le phénomène s'aggrave-t-il? De nombreux experts le pensent.

Des chiffres non officiels en circulation indiquent une nette augmentation du nombre de médicaments affectés: en juin 2016, il y en avait 328, en janvier 2016 à 463, une augmentation d'environ 41%. Le problème est donc en augmentation constante.



413 médicaments sont en pénurie cette année. Le terme "pénurie" est-il excessif? Stefaan Fiers est le directeur de la communication au sein de Pharma.be. C'est son opinion et il la développe. "Il y a effectivement 400 présentations manquants, cela n'est pas synonyme de médicament. Cela veut dire que la grande boite pourrait manquer, mais la grande peut toujours être disponible". Il va plus loin.