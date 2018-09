Pénurie d'électricité: la ministre Marie-Christine Marghem charge Electrabel

Un seul réacteur en état de marche en novembre, aucune réserve stratégique constituée et des critiques qui pleuvent de tant de la majorité que de l'opposition, c'est certain, Marie-Christine Marghem ne vit pas sa meilleure semaine. Depuis septembre, la ministre de l'énergie a toujours affirmé qu'il n'y aurait pas de problèmes de pénurie en Belgique. Aujourd'hui, impossible de nier que la situation devient critique, mais la ministre insiste, pas question de paniquer: "nous sommes le 24 septembre. Je sais que tout le monde est inquiet, mais il faut garder la tête froide et se dire que nous avons encore quelques semaines pour travailler et trouver des solutions."

Mais au delà de cet appel au calme, Marie-Christine Marghem s'en prend aussi à Electrabel, évoquant un coup de tonnerre dans un ciel sans nuage: "J'ai signifié à Electrabel ma grande contrariété à l'égard de la décision de planification de travaux comme ceux entrepris dans leur parc de production, qui modifient complétement un calendrier qui était pourtant projeté de manière normale pour aborder l'hiver, sachant la responsabilité qu'à Electrabel comme producteur sensible sur le territoire national, puisqu'ils peuvent produire 54% de l’électricité dont nous avons besoin"

Des problèmes en béton

Au total la Belgique compte sept réacteurs nucléaires mais en novembre, seul l'un d'entre eux sera opérationnel (Doel 3). En cause encore et toujours, des problèmes de béton. La semaine dernière, lors de travaux d'entretien à Doel 4 et Tihange 2, des dégradations dans le béton ont été constatées dans des bâtiments annexes aux réacteurs. Impossible donc de les redémarrer comme cela était initialement prévu, c'est à dire fin octobre pour Tihange2 et mi-décembre pour Doel 4.

Mais voilà, ces réacteurs ne sont pas les seuls à l'arrêt. Tihange 3 ne fonctionne plus depuis près d'un an suite à des problèmes de béton. Quant à Doel 1 et 2, c'est un problème de fuite qui empêche leur redémarrage. Enfin Tihange 1 doit être révisé et donc mis à l'arrêt du 20 octobre au 28 novembre. Résultat: il ne reste que Doel 3 en service.