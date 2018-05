Pensions: êtes-vous inquiets?

Your browser does not support iframes.

Une fois de plus, A Votre Avis va rebondir sur un sujet d’actualité chaud : la grève organisée ce mercredi soir. Les trois syndicats se sont en effet réunis dans le cadre d'une manifestation nationale à Bruxelles contre la réforme des pensions voulue par le gouvernement Michel. Le système des pensions à point était particulièrement en ligne de mire.

Les syndicats avancent quelques chiffres: le montant moyen de la pension pour un salarié isolé est de 882 euros par mois pour les femmes et de 1.181 euros pour les hommes. Des montants, disent-ils, déjà parmi les plus bas d'Europe et que des mesures comme la moindre prise en compte des périodes d'inactivité viennent encore un peu plus pénaliser.

Et puis, il y a la réforme phare de gouvernement Michel de reporter l'âge légal de la pension à 67 ans, décidée en début de législature, en même temps que les restrictions aux plans de fin de carrières, qui reste toujours en travers de la gorge des syndicats.

La réforme a déjà bien avancé, notamment sur le recul de l’âge de départ à la pension. C’est un fait, l’espérance de vie recule, d’année en année. Si elle était de 70 ans il y a une dizaine d’années, elle est de 80 ans, aujourd’hui.

Les métiers pénibles

Fin de l’année dernière, Daniel Bacquelaine voulait que certains métiers de l’enseignement soient repris comme métiers pénibles, ce contre quoi la NVA s’est opposée. Depuis le projet avance lentement tant il semble difficile d’établir une liste concrète de métiers pénibles… Et non pénibles.

Des invités de marque

Nous débattions déjà de ce sujet houleux il y a deux mois. Malheureusement, le ministre fédéral des Pensions concerné, Daniel Bacquelaine (MR) n'avait pas pu se libérer. Chose qu'il a rendue possible ce mercredi soir. Nous serons donc avec l'interlocuteur de premier rang. Il répondra à toutes vos questions et sera confronté aux autres invités.

Parmi eux, Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB). Le Secrétaire général de la FGTB, Robert Vertenueil, sera également présent. La coprésidente d'Ecolo, Zakia Khattabi aura également son mot à dire.

Dans le public, nous retrouverons, Clarisse Ramakers, Directrice du service d’études UCM ; Leila Agic, Présidente des jeunes socialistes de Molenbeek-Saint-Jean ; le Secrétaire Général de la CSC, Eugène Ernst et Alexandre Navarre, membre jeunes MR.

Retrouvez-nous en direct sur La Une dès 21h50, mais aussi en direct sur notre plateforme Auvio et via notre Facebook Live, où un maximum de vos commentaires seront lus et soumis à réactions.