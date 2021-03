Pedro Facon, notre commissaire Corona, s’exprime sur son burn-out : "Nous ne sommes pas invulnérables"

C’est un aveu qui montre que personne n’est à l’abri des conséquences psychologiques de la crise sanitaire et des mesures qui l’accompagnent, pas même… notre commissaire coronavirus. Désigné début octobre par le tout nouveau gouvernement fédéral, Pedro Facon est resté absent durant de longues semaines pour "raisons de santé".

Ce dimanche, lors de l’émission "De zevende dag" de la VRT, il est revenu sur ce qui était bel et bien un burn-out, survenu après la deuxième vague de l’épidémie : "Je travaillais beaucoup à cette période, depuis un long moment. Aux côtés de beaucoup de collègues et de personnes sur le terrain, j’ai travaillé les week-ends et les soirs pendant des mois. Je sentais que ça commençait à peser".

Lire aussi : Covid-19 en Belgique : qui est Pedro Facon, le nouveau Monsieur Corona du gouvernement ?

Il a alors ressenti le besoin de faire une pause : "Nous ne sommes pas non plus invulnérables au niveau de la santé mentale. Un tiers de la population connaîtra tôt ou tard un épisode tel que celui-là. Aujourd’hui, nous voyons aussi dans les chiffres que les sentiments d’anxiété et de dépression ont fortement augmenté dans la population." a-t-il expliqué sur le plateau de la VRT.

Aujourd’hui, il raconte aller beaucoup mieux : "J’ai été suivi et je travaille à nouveau depuis environ un mois." Dans des circonstances qui restent compliquées, avec des chiffres qui menacent toujours de pencher du mauvais côté : "Nous sommes toujours confrontés à beaucoup de problèmes chaque jour."

Mais explique Pedro Facon à Zevende dag : "J’ai une très bonne équipe sur laquelle je peux compter. La coopération avec les ministres se déroule très bien et j’ai aussi un réseau familial et social qui me soutient."