Pêche Post-Brexit : Paris demande à l'UE d'être "plus active" dans le contentieux avec Londres

La France a demandé lundi à la Commission européenne d'être plus "active" dans le règlement du contentieux post-Brexit entre Paris et Londres sur la pêche.

"Nous disons à la Commission européenne, je l'ai redit cet après-midi à Maros Sefkovic (vice-président de la Commission): 'Nous serions très heureux de pouvoir traiter cette question comme une question de l'UE à part entière'", a lancé le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, dans une interview sur le site de Politico.

"C'est un problème de l'UE, cela devrait être traité comme un problème de l'UE et la France demande à ce que cela le soit", a-t-il martelé, déplorant que le contentieux n'ait "pas été pris assez au sérieux au départ au sein de la Commission".

La France réclame plus de licences de pêche

La France réclame plus de licences de pêche à Londres et à l'île anglo-normande de Jersey dans le cadre de l'accord post-Brexit.

Elle avait annoncé des sanctions à compter du 1er novembre avant de les suspendre dans l'attente du résultat de nouvelles discussions. Clément Beaune a échangé une nouvelle fois avec le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost, dimanche soir à ce sujet.

"Nous nous en tiendrons à cela (le respect des accords, NDLR). Nous jouerons européen et nous demanderons à la Commission d'être plus active, plus ferme et plus catégorique dans cette discussion", a insisté le responsable français qui s'exprimait en anglais.

Un impact pour toute l'Union Européenne

Au-delà de la pêche, qui touche plus spécifiquement la France pour des raisons "géographiques", l'accord post-Brexit implique le respect d'une série d'engagements susceptibles d'avoir un impact pour toute l'UE, a-t-il expliqué.

"Si l'Europe n'est pas capable collectivement d'en demander le respect et de l'obtenir, nous aurons un problème à long terme sur la mise en œuvre de l'accord et sur la confiance que nous pouvons avoir envers le Royaume-Uni", a-t-il insisté.

Le gouvernement français multiplie les déclarations offensives et martèle sa détermination vis-à-vis de Londres alors que les pêcheurs redoutent une reculade et que le sujet est devenu un enjeu électoral à l'approche de la présidentielle d'avril 2022.

Des actions de protestations

Les pêcheurs français préparent d'ailleurs une action pour ces prochains jours afin de protester contre le blocage sur le dossier des licences de pêche post-Brexit, a annoncé une source locale.

Cette action, "à l'échelle nationale et coordonnée par le comité national des pêches", n'est pas encore précisément définie mais devrait "viser plutôt l'export" vers le Royaume-Uni, a expliqué le président du Comité régional des pêches des Hauts-de-France (Nord), Olivier Leprêtre, au cours d'une conférence de presse.

"Il est hors de question de ralentir l'économie française, on touchera l'économie britannique", a-t-il expliqué, soulignant aussi ne pas vouloir pénaliser les pêcheurs britanniques en les empêchant de décharger leurs produits.