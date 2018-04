Payer des taxes proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus, bonne idée?

Your browser does not support iframes.

Le rapport annuel publié par Viapass, l'organisme interrégional qui coordonne et contrôle la taxe kilométrique en Belgique, a suscité de vives réactions. Dont une, de la fédération du secteur automobile Febiac. Elle préconise une taxe kilométrique "intelligente" permettant, selon elle, de réduire les bouchons. Cette mesure ressemble à celle déjà mise en place pour les camions, mais vise ici les automobilistes, également. Bonne ou mauvaise idée? C'est le débat de ce soir, dans À Votre Avis.

"Aujourd'hui, les camions paient un montant identique même lorsqu'ils roulent en dehors des heures de pointe (...). Mais pour lutter contre les embouteillages, il faut une taxe kilométrique intelligente, aussi pour les automobilistes", dit Febiac. Cette taxe permettrait aussi de "verdir" le parc automobile comme c'est déjà le cas pour les camions.

Pour Febiac, cette taxe sera acceptée socialement si un certain nombre de conditions sont remplies. Cela passerait par une réforme de la fiscalité automobile avec la suppression de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation, remplacées par la taxe kilométrique. "Ce n'est donc pas la possession de la voiture qui est taxée, mais son usage en fonction de son utilisation et du temps." Febiac table sur une réduction du trafic de 5 à 10% en heure de pointe et les bouchons pourraient baisser de 40%.

Qu'en pensent les mondes politiques et citoyens? Pour le savoir, nous recevrons ce soir Philippe Lambrecht. Il est le administrateur-secrétaire générale et numéro 2 de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

De son côté, Pieter Timmermans, l'Administrateur délégué de la FEB a déjà donné la couleur de son opinion sur le réseau social Twitter.

"Taxer l'usage plutôt que la propriété, et ce en fonction du lieu, de l'heure et de la pollution. Supprimer dans le même temps la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation", a suggéré Timmermans. "Le rendement est certes important, mais surtout le résultat. Le trafic augmente, même pendant les heures creuses".