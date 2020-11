Paul Sobol, l'un des derniers rescapés d'Auschwitz, est décédé à Bruxelles

L'un des derniers rescapés d'Auschwitz, Paul Sobol, est décédé le mardi 17 novembre à Bruxelles, rapportent plusieurs médias mercredi.

"C'est avec beaucoup de tristesse que je vous informe que Papa a rejoint sa petite Nelly hier soir. Il est parti sans souffrir, en moins d'une heure, d'une rupture d'anévrisme", a écrit son fils Alain Sobol, relayé par Bx1.

Rescapé du camp d'extermination construit par les Nazis en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale, il intervenait notamment auprès des jeunes comme "passeur de mémoire".

►►► À lire aussi : Auschwitz: un des derniers survivants belges témoigne

Paul Sobol est né à Paris en 1926. Sa famille, arrivée à Bruxelles quand il était âgé de deux ans, a été arrêtée et déportée le 13 juin 1944 sur dénonciation. Elle était composée des parents, Romain et Marie, ainsi que de leurs enfants David, Paul et Betsy. Paul et sa sœur ont été les seuls de leur famille à survivre à la déportation.

Interné à Auschwitz, Paul Sobol a été contraint de participer à une marche de la mort vers d'autres camps en raison de l'avancée alliée. Il a profité du bombardement du 25 avril 1945 pour s'enfuir lors d'un transfert en train et se réfugier dans un village parmi des prisonniers français qui seront libérés par les Américains le 1er mai 1945.

Rare témoin survivant de Belgique, Paul Sobol a participé au travail de mémoire en transmettant son témoignage.