Paul Magnette est depuis 15H chez le Roi. Il lui fait rapport, c'est le premier, sur l'état d'avancement de sa mission. Paul Magnette avait été désigné informateur le mardi 5 novembre. Depuis, le président du PS a tenu par deux fois à expliquer sa méthode de travail à la presse. Lundi dernier, Paul Magnette qui a rencontré tous les partis sauf le PTB et le Vlaams Belang, parlait d'une ambiance constructive et évoquait alors une ébauche de consensus sur une hausse des basses pensions. Paul Magnette travaille à la recherche de points communs et de points d'accord potentiels avant de déterminer les partis qui pourraient à l'avenir travailler ensemble. Via twitter, Paul Magnette a fait savoir que sa mission sera prolongée. Il fera un nouveau rapport au Roi le 25 novembre, la semaine prochaine.