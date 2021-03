Paul Magnette soutient "à 200%" la grève nationale du 29 mars et suscite plusieurs réactions

C’est une sortie peu banale pour le président d’un parti des différentes majorités, fédérale, wallonne et bruxelloise. Paul Magnette s’est déclaré ce dimanche "à 200%" derrière les revendications de la FGTB et de la CSC, qui appellent à une journée d’actions et de grève le 29 mars prochain. Les deux syndicats ne digèrent pas la faible marge de négociations salariales dans le secteur privé, fixée à 0,4% pour les deux prochaines années. "Je comprends totalement les travailleurs. Les responsables de cette situation sont ceux qui ont fait des bénéfices et qui ne veulent pas les partager avec ceux qui ont créé cette richesse".

Des déclarations qui ont fait réagir Pieter Timmermans. "Cherchez les secteurs qui ont fait de gros bénéfices ? Je n’en vois aucun", a posté sur Twitter le patron de la Fédération des entreprises de Belgique.