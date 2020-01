Paul Magnette (PS): "Que les autres formations politiques fassent preuve de clarté"

Le président du PS Paul Magnette a mis au défi jeudi la N-VA de démontrer sa sincérité, cinq jours après que le président de ce parti, Bart De Wever, eut semblé faire une ouverture en direction des socialistes.

"J'entends certains dire: 'nous faisons des ouvertures', eh bien, qu'ils le démontrent! Les positions du PS, elles, sont claires et connues de tous", a-t-il lancé à l'occasion des vœux du Nouvel An du PS, organisés à Obaix (Pont-à-Celles).

"Nous attendons maintenant des autres formations politiques qu'elles fassent preuve de la même clarté. Il ne suffit pas de dire qu'on est prêt à prendre des responsabilités, à faire des soi-disant ouvertures quand on se sent isolés; il faut dire devant l'ensemble des citoyens comment on va s'y prendre, et qu'on parle enfin du fond pour relever les défis de notre temps", a-t-il ajouté.

Nous formons aussi une famille, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes combats

Il en a profité pour réaffirmer la solidité de la famille socialiste, au moment où des voix dissonantes se sont élevées au sp.a.

"Nous sommes deux partis, mais nous formons aussi une famille, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes combats. Et nous sommes aussi, certains ont tendance à l'oublier, la première famille politique du pays".

Paul Magnette s'est dit constructif, pour une majorité qui "répare les erreurs sociales" commises selon lui par le précédent gouvernement, et a répété les lignes rouges du PS.

Paul Magnette a prononcé ce discours sous l'oeil approbateur du nouveau président du sp.a Conner Rousseau, qui a parlé d'un "message commun". Le président des socialistes flamands s'est dit prêt à discuter avec la N-VA, mais ne croit pas à un gouvernement sans le PS.