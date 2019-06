Paul Magnette (PS) plaide pour un gouvernement fédéral minoritaire transitoire pour un an

Le Parti socialiste entrouvre-t-il la porte à d’éventuelles négociations avec la N-VA de Bart De Wever ? Elio Di Rupo le laissait, en tout cas, entendre sur les antennes de Matin Première, puis a nuancé ses propos dans un tweet dans lequel il écrit "le PS ne souhaite pas gouverner avec la N-VA"

Ce soir sur le plateau de Jeudi en prime, le numéro deux du parti, Paul Magnette déclare : "On a une position très claire. C’est soit la N-VA, sans le PS ; Soit c’est le PS sans la N-VA. Nous ne négocierons pas avec la N-VA car la N-VA veut le confédéralisme et nous ne parlerons pas de confédéralisme. On veut parler de choses urgentes. Nous n’avons rien en commun. La N-VA n’est pas incontournable. On peut faire des majorités sans la N-VA. Il ne faut qu’on s’enlise dans la crise. On doit respecter le choix des électeurs." Avant d’ajouter : " Si la N-Va parvient à former une coalition, c’est la démocratie ; mais il ne faudra pas compter sur nous pour discuter du confédéralisme avec la N_VA. Nous sommes suffisamment malins pour ne pas tomber dans ce piège des nationalistes flamands. Nous sommes profondément attachés à la défense de la sécurité sociale et donc nous ne discuterons jamais avec un parti qui veut la démanteler "

Vers un gouvernement fédéral minoritaire, le temps de la transition ?

Côté fédéral pour éviter que le pays ne s’enlise dans une longue crise politique, Paul Magnette propose un gouvernement fédéral transitoire, formé côté francophone du PS et d’Ecolo et côté néerlandophone composé de l’OpenVld, CD & V, Groen et le s.pa, soit minoritaire côté flamand. "On peut imaginer un gouvernement fédéral qui ne soit pas définitif, mais par exemple pour un an. C’est ce qu’on a fait sous Verhofstadt III, on a formé un gouvernement pendant trois mois en 2008 puis on a trouvé une solution et on est sorti de la crise. Parfois quand la situation est compliqué, on peut passer par une phase transitoire pour dégager des solutions", avance-t-il.