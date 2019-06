Paul Magnette (PS), le négociateur wallon, est l'invité de jeudi en prime

Du coté du PS, on dit ne pas être pressé et vouloir prendre le temps de consulter. Mais avec deux partis hors course des négociations, cela ne laisse pas beaucoup de marge pour le choix d’une coalition. Les socialistes ne cachent pas sa bonne entente avec Ecolo, mais à eux deux, ils n’obtiennent pas la majorité ni en Wallonie, ni à Bruxelles. Le casse-tête a commencé.

C’est un dialogue de sourds qui a eu lieu mardi, à Namur, lors de la deuxième rencontre entre PS et PTB. Au terme d’une rencontre de quelques heures, Raoul Hedebouw annonce qu’il ne sert plus à rien de rencontrer le PS pour discuter. Que la rupture qu’ils demandent ne sera pas abordée. Paul Magnette, négociateur PS autour de la table, dénonce un show communicationnel qui démontre que le PTB n’a jamais eu l’intention de monter dans un gouvernement. Ambiance.

PS-Ecolo, vers une majorité minoritaire?

Le PTB, out, quelles sont désormais les pistes possibles ? Sur le papier, le MR devient de plus en plus incontournable en vue de former une majorité en Wallonie. Mais ce scénario impliquerait de faire "monter" les libéraux à Bruxelles. Sauf qu’à Bruxelles, les choses pourraient se faire sans le MR. Que faire donc ?

En coulisses, il se murmure que PS et Ecolo se laisseraient séduire sur l’idée d’une majorité minoritaire et compteraient alors sur l’appui d’autres formations politiques. Pas très conventionnelle comme coalition, mais qui se dessine tout de même.

Le socialiste Paul Magnette commentera ces négociations en cours et dévoilera son point de vue, depuis la table des discussions wallonnes.