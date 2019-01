Paul Magnette (PS): Avec Maxime Prévot à la tête du cdH, plus de problème

Benoît Lutgen vient à peine d'annoncer son départ de la présidence du cdH que les premières réactions commencent à se faire entendre. Sollicité par la RTBF, Paul Magnette (PS) se montre plutôt positif notamment à l'idée que Maxime Prévot soit candidat pour reprendre la présidence du cdH.

On se souvient qu'après que Benoit Lutgen ait poussé les socialistes dans l'opposition en Wallonie, Paul Magnette n'avait eu de cesse de répéter qu'il ne voulait plus jamais avoir affaire à Benoit Lutgen. Du coup, aujourd'hui, lorsqu'on lui demande s'il n'y a plus de problème si c'est avec le cdH de Maxime Prévot, Paul Magnette répond: "oui, j'ai toujours dit que était un problème de personne, pas de parti". Voilà qui a le mérite d'être clair.