Paul Magnette: "Le MR n'est plus crédible sur rien, leurs expressions sont vides et insignifiantes"

Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et tête de liste socialiste pour les élections européennes du 26 mai, a toujours annoncé qu'il ne siégerait pas à l'Union Européenne s'il était élu. Invité de Matin Première, il explique en quoi l'UE est un enjeu important pour lui, comment elle peut influer sur les politiques climatiques des états membres et en profite, au passage, pour tacler le MR.

Certains commentaires sur les réseaux sociaux épinglent pointent du doigt le postulat de Paul Magnette pour sa position affichée : se présenter aux européenne, oui, mais y siéger, non. Depuis qu'il a annoncé sa candidature, l'élu carolo a déclaré qu'il ne remplirait pas la fonction s'il est élu. Des propos qui ont plusieurs fois fait bondir ses détracteurs. "Je vis très bien avec ça, répond-il. J’ai été très transparent. Beaucoup de candidats ne le sont pas. Si je suis élu, c’est Marc Tarabella député sortant qui siégera."

►►► À lire aussi : "Je serai sur cette liste pour porter les valeurs du PS, je ne cherche pas un mandat", dit Paul Magnette

En quête de légitimité européenne

Néanmoins, l'Europe tient à cœur à ce ténor du socialisme belge. "J’ai envie de peser sur la campagne", avoue-t-il. Et s'il veut participer au vaste scrutin du 26 mai prochain, c'est avant tout pour porter les thématiques qui tiennent à cœur à sa famille politique. "J’ai envie qu’on puisse parler du dumping social, de la fraude fiscale, du changement climatique qui sont des questions fondamentales où l’Europe a un rôle central a jouer."

"Le fait d’être élu, d’avoir fait campagne, cela permet de mettre ces enjeux européens au centre du débat public. Le lendemain du 26 mai, j’ai bien l’intention de jouer un rôle au sein du parti socialiste européen pour que nos priorités de gauche soient clairement affirmées", martèle-t-il. Ce qu'il vise avant tout c'est la légitimité qu'une élection pourrait amener aux combats qu'il porte à l'échelle européenne.

"Investir dans l'avenir" pour le climat

Ce jeudi, les jeunes se mobiliseront à nouveau dans les rues pour revendiquer une politique climatique responsable. Ils étaient déjà plusieurs centaines à se mobiliser entre dimanche et mardi, plaidant pour la révision de l'article 7bis de la Constitution. La loi Climat est "extrêmement importante", selon Paul Magnette."Il ne faut pas la jeter à la poubelle, insiste-t-il. Il faut consolider l’article 7 pour inscrire dans la constitution le texte suprême : cet objectif suprême de lutte contre le réchauffement climatique et faire en sorte qu’il y ait de vraies obligations qui s’imposent à tous les niveaux de pouvoirs."

Le bourgmestre carolo observe un "front commun de mobilisation extrêmement large", regroupant syndicalistes, gilets jaunes, jeunes et encore d'autres pans de la société civile, en faveur d'une meilleure politique climatique. "Ce n’est pas parce qu'aujourd’hui, il y a trois partis qui bloquent qu’on doit baisser les bras. Il faut continuer sa battre pour, si possible, obtenir cette modification avant les élections, sinon pour créer un rapport de force politique qui fera qu’au lendemain des élections, on puisse l’obtenir."

►►► À lire aussi : La loi climat morte et enterrée sur le plateau d'A Votre Avis

Mais à l'heure où quasiment tous les partis s'alignent pour ajouter les enjeux du climat à leur programme électoral, difficile de savoir exactement ce qu'il en coûtera. Dans les pages de La Libre, Paul Magnette a confié qu'il faudrait "faire des efforts". Vise-t-il directement le citoyen ? "Non, répond-il. Il y a des tas de solution qui ne demandent pas que les citoyens fassent des efforts. Ceux qui doivent faire des efforts ce sont les pouvoirs publics et les entreprises. C’est de là que doit venir l’effort. Le citoyen, il s’adapte."

"C’est nous, responsables politiques et économiques, qui devons trouver un mode de production et de consommation beaucoup plus durable et soutenable qui font que les citoyens puissent trouver à la fois une offre qui répond à leurs besoins et est plus durable et socialement beaucoup plus juste." Selon l'élu du PS, "les pouvoirs publics ont une grande responsabilité" : investir dans l'avenir.

Le MR "ne pense que taxe"

Le MR a souvent critiqué la gauche de vouloir taxer les entreprises en faveur du climat. Des déclarations qui font sourire Paul Magnette : "Le MR n’est plus crédible sur rien", invective-t-il. Il en profite pour tacler Charles Michel sur ses propos lors du congrès de lancement de campagne du parti libéral : "Leurs expressions sont excessives et insignifiantes à peu près sur tous les sujets, on l’a encore vu avec les lapsus du président du MR le dernier week-end."

Leurs expressions sont excessives et insignifiantes

D'autant que selon lui, "sur la question climatique, il n’y a rien" dans le programme du MR. "On voit très bien que ces questions ne les intéressent pas, qu’ils n’ont jamais réfléchit à ces questions. Or, il y a des solutions." Alors qu'on parle de taxes pour qualifier les idées socialistes fait réagir le candidat aux européennes. "Au MR on ne pense que taxe."

Les changements par les normes

Mais alors que propose-t-il pour palier les ambitions climatiques ? "Pour moi ce qui marche le mieux avec les entreprises c’est les normes, plaide-t-il. On l’a fait dans le passé. Quand j’étais ministre du climat, on a voté la directive européenne qui a interdit les ampoules a incandescence. L’industrie a été obligée de s’adapter, elle a inventé de nouveaux modes d’éclairage, ça a créé de l’innovation technologique, ça a réduit la consommation d’énergie, on est toujours aussi bien éclairé que dans le passé, donc ça marche."

Défi climat, l’Europe pourrait relever le défi ? L’Europe a très peu de compétences exclusives contrairement à ce qu’on pense souvent, en dehors de la monnaie, le commerce et la concurrence, tout le reste est des compétences partagées entre les Etats membres et l’Europe. Mais l’Europe a un rôle d’impulsion. Elle peut énoncer des normes, par exemple en matière de plastique, d’herbicides, d’engrais, de supplément qu’on met dans l’alimentation qui sont inutiles et très mauvais pour la santé. C’est bon pour la santé, cela n’occasionne pas un surcout pour le consommateur et cela joue un vrai effet de levier