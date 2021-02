Paul Magnette favorable à une aide financière pour les étudiants et une ouverture progressive des auditoires

La stratégie de vaccination contre le covid-19 mise en place en Belgique se réalise au fur et à mesure avec des priorités : d’abord les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées dans les maisons de repos, suivies du personnel de la santé, des personnels de première ligne, les plus de 65 ans… Les jeunes arrivent en bout de course. Cette stratégie vise à sauver les vies des plus vulnérables, ceux susceptibles de développer une forme grave du covid-19.

Le président du PS et bourgmestre de Charleroi était l’invité de Matin première. Paul Magnette estime qu’il ne faut surtout pas changer de stratégie mais que l’on ne peut pas passer à côté d’une réalité à savoir l’interdiction en Belgique d’administrer le vaccin d’Astra Zeneca aux plus de 65 ans. Selon Paul Magnette : " Il faut utiliser les vaccins Astra Zeneca non utilisés initialement destinés au plus de 65 ans. Il faudrait les réorienter vers les enseignants et les étudiants de l’enseignement supérieur pour leur permettre de retrouver vie sociale. On ne change rien à la stratégie vaccinale mais si les lots sont disponibles, il faut les utiliser pour diffuser une immunité le plus largement possible. "

Une réunion des ministres belges de santé se tient ce matin et il y sera notamment question de ces lots de vaccins d’Astra Zeneca et de leur destination. " Le PS (ndlr la ministre wallonne de la santé Christie Morreale) va plaider pour que les vaccins disponibles soient utilisés là où ils sont le plus utiles du point de vue de la lutte contre la transmission du virus, notamment les enseignants mais on pense aussi aux étudiants. "