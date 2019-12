Paul Magnette et Bart De Wever, face à face hier soir à Anvers

Ce samedi soir, Bart De Wever et Pau Magnette se sont donc rencontrés à Anvers. Une information qui avait filtré dans la presse flamande, et que le président de la N-VA avait confirmé à la radio flamande "Joe FM" en début de soirée. "J'aurai de la visite. Pas du père Noël, mais de quelqu'un du Sud", avait-il ainsi indiqué. Bart De Wever avait également affirmé que "quelque chose pourrait se décider ce soir" quant aux contours de la future formation fédérale. D'après nos confrères de la VRT, il ne s'agissait que d'une visite de courtoisie qui a duré une heure et demie. L'informateur royal, Paul Magnette, complète ainsi la mission que lui a confié le Roi, et répond au CD&V qui lui reprochait de ne pas avoir discuté avec la N-VA.

Demain, Paul Magnette rencontre le Roi pour un troisième rapport. L'informateur espère lui présenter un projet de coalition arc-en-ciel élargi, incluant, côté francophone, les écologistes, les socialistes et les libéraux. Maintenant, il lui reste à convaincre de l'autre côté de la frontière linguistique, l'Open VLD et le CD&V. Car, sans les libéraux et les démocrates-chrétiens flamands, l'arc-en-ciel n'aurait qu'une majorité de 76 députés sur 150 à la Chambre. Avec l'Open VLD et le CD&V (12 sièges) à bord, cette coalition disposerait d'une majorité plus confortable de 88 députés sur 150, et 42 sièges sur 89 dans le groupe linguistique flamand. C'est là tout l'enjeu du week-end de l'informateur royal.