Paul Magnette et Bart De Wever au rapport ! Épisode 1

Les deux présidents de parti du PS et de la N-VA ont rendez-vous ce vendredi 30 juillet à 14h30 avec le Roi Philippe, 10 jours après la mission confiée par le souverain à Bart De Wever et Paul Magnette.

Deuxième élément : ce sont clairement PS et N-VA qui sont à la manœuvre, avec également les socialistes flamands. Leur président Conner Rousseau a joué les facilitateurs entre les deux principaux partis que tout oppose.

Premier enseignement : la discrétion s’est imposée. Ce qui contraste avec les missions précédentes. Pratiquement rien n’a filtré des discussions entre nationalistes et socialistes. Signe sans doute que des éléments concrets sont désormais sur la table.

Pas suffisant

Mais cela ne suffit pas pour constituer un gouvernement. Le Roi demande un gouvernement qui s’appuie, selon ses mots, "sur une large majorité au Parlement".

Le duo Magnette-De Wever a reçu le mardi 28 juillet, les présidents des deux partis de la famille chrétienne et ensuite les présidents libéraux. Sur la table, le donnant-donnant qui se dessine entre PS et N-VA. À savoir plus d’argent pour le social au sens large contre de nouveaux transferts de compétences. Le tout accompagné d’un plan de relance.

Les libéraux surtout ne semblent pas près d’accepter un accord tout fait. Ils rencontraient d’ailleurs à nouveau les présidents du PS et de la N-VA ce jeudi, afin de présenter leur propre "adaptation" de la note de De Wever et Magnette.

De plus, du côté flamand, avec 4 partis à la table, il y en a un de trop. Le PS évincerait bien l’Open VLD, histoire d’avoir un gouvernement qui ne penche pas trop à droite. Le MR ne l’entend bien sûr pas, de cette oreille.

Dès lors, les véritables négociations doivent encore démarrer.

La mission Magnette De Wever va donc se prolonger. Il reste 40 jours pour aboutir.