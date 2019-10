Paul Magnette, élu comme prévu nouveau président du PS

C’est la fin ce soir d’un faux " suspense " : il était le seul candidat. Paul Magnette, 48 ans, a bien été ce soir proclamé vainqueur de l’élection présidentielle nationale du PS. Par communiqué, le Parti socialiste a confirmé qu’il l’avait emporté par 95,4% des suffrages exprimés des militants appelés à voter ces vendredi et samedi. Les militants étaient invités à s’exprimer dans l’un des 366 bureaux de votes de Wallonie et de Bruxelles ; le vote par correspondance ou par internet n’étant pas admis statutairement. Près de 30% des militants en ordre de cotisation se sont déplacés.

En quarante ans d’histoire du parti, depuis André Cools premier président du Parti socialiste francophone (1978-1981), Paul Magnette devient donc le 6e homme politique différent à occuper la direction du Boulevard de l’Empereur, avec Guy Spitaels (1981-1992), Philippe Busquin (1992-1999), Elio Di Rupo (1999-2011 et 2014-2019), Thierry Giet ayant assuré un bref intérim pendant qu’Elio Di Rupo était Premier ministre fédéral (2011-2013), le reste de ce même intérim ayant été assuré par Paul Magnette lui-même (2013-2014). C’est dire s’il connaît déjà un peu la fonction…

Une ascension politique fulgurante

Né à Louvain, il aura vécu à Charleroi dès son enfance. S’il a été membre des Jeunesse socialistes durant ses années universitaires, Paul Magnette était avant tout un académique. Professeur en sciences politiques à l’ULB, directeur de l’Institut d’études européennes, Paul Magnette, repéré par Elio Di Rupo, a entamé son parcours en politique et au PS avec son rôle de " démineur " dans les affaires carolos de 2007, délégué du Bureau du PS chargé de dénouer la crise politique, mettant sur la touche la " constellation " Van Cauwenberghe, remettant en ordre l’USC locale et aidant à conclure un nouvel accord de majorité pour la Ville, au profit alors du cdH Jean-Jacques Viseur.

En juillet 2007, il devenait ministre wallon chargé de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances. En décembre 2007, il passait au fédéral comme ministre du Climat et de l’énergie au sein des gouvernements Verhofstadt III et Leterme puis Van Rompuy, engagé dans un bras de fer régulier avec Electrabel et son monopole d’alors. En 2009, il mène le PS carolo au scrutin régional ; élu (avec 37.500 voix sur son nom), il reste au fédéral.

Aux élections de 2010, tête de liste au Sénat, il décroche 264.167 voix de préférence, un record déjà. De 2011 à 2013 – Elio Di Rupo étant Premier ministre -, abandonnant son poste de sénateur, il est désigné ministre fédéral des entreprises publiques, de la politique scientifique et de la coopération au développement, chargé des Grandes villes, entamant notamment les difficiles discussions pour l’établissement de " plafonds " pour les salaires des grands patrons des entreprises publiques.

Aux communales de 2012, il rebondit à Charleroi ; élu bourgmestre avec un PS en hausse et redisposant à nouveau de la majorité absolue (qu’il ouvre cependant au MR et au cdH), il abandonne son poste au fédéral (à Jean-Pascal Labille) pour se consacrer au " pays noir ". Même si en janvier 2013, il doit cumuler et pour un an avec un poste de président (faisant fonction) du PS. Au triple scrutin de 2014, il opte à nouveau pour le niveau régional, Elio Di Rupo menant la liste au fédéral et Marie Arena à l’Europe. Il frôle les 50.000 voix de préférence dans la circonscription de Charleroi (deuxième taux de pénétration le plus fort du paysage politique francophone, derrière Elio Di Rupo) et est élu député wallon. En juillet 2014, nouveau changement : Paul Magnette, négociateur PS en vue de former les gouvernements wallons et de la FWB aux côtés d’Elio Di Rupo toujours, devient ministre-président du gouvernement wallon. On en retient surtout son opposition à la ratification par la Belgique de l’accord économique du CETA Europe-Canada. Une opposition wallonne qui aura fait le tour du monde.

On le sait, c’est le choix du cdH de changer de partenaire au niveau wallon, évinçant le PS, au profit du MR, qui mit fin au gouvernement Magnette. Retour à Charleroi donc, tout en adoptant de plus en plus une position de dauphin en attente de la présidence. D’où un surnom grinçant parfois de " Prince Charles " du PS. En binôme avec le président Elio Di Rupo comme en 2014, pour mener la campagne de 2019, Paul Magnette comme tête de liste à l’Europe tout en disant déjà qu’il n’y siégerait pas. Paul Magnette en attente d’un sacre, finalement arrivé ce 19 octobre.

La passation symbolique de pouvoir entre Elio Di Rupo et Paul Magnette est prévue pour demain matin dimanche, au siège du parti. L’occasion d’y recueillir une première réaction de l’ancien et du nouveau président du PS.