Paul Magnette : "Cela ne sert à rien de s'acharner sur une piste qui n'a pas de chance de réussite"

Le président du PS a accordé une interview à la RTBF quelques heures après avoir remis sa mission de préformateur entre les mains du Roi. Le Roi tient pour l’instant cette démission de Paul Magnette et Bart De Wever en suspens et a entamé des consultations dans la foulée.

Pas évident a priori de discuter avec la N-VA

Le président du PS a rappelé que la discussion avec la N-VA n’allait pas de soi. Mais, tout comme Bart De Wever dans une vidéo publiée cet après-midi, Paul Magnette a justifié ces négociations par une situation économique dégradée par la pandémie de coronavirus. "On sait que tout nous oppose. Mais vu la gravité de la crise et vu la situation politique qui ne fait qu’empirer, nous avons fait cet effort."

Selon le socialiste, la N-VA avait accepté un paquet de mesures sociales chères au PS. "Cela permettait, pour le parti socialiste, d’envisager quelque chose."

Mais cette ébauche d’accord n’a pas convaincu suffisamment de partis pour obtenir une majorité parlementaire et pour Paul Magnette, les écologistes "n’ont jamais vraiment voulu franchir le pas". Quant aux libéraux, ils poseraient des conditions qui rendraient l’accord caduc. "Si on doit faire un accord avec la N-VA et, en plus, ne pas avoir de mesures sociales, c’est évidemment impossible pour le parti socialiste", explique l’homme fort du PS.

Paul Magnette en appelle donc à la responsabilité de chacun pour trouver un accord.