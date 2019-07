Paul Magnette: "Beaucoup de choses opposent le PS à la N-VA mais aussi à l'Open Vld et au MR"

En début d’après-midi, les informateurs royaux vont rendre leur rapport au Roi et cela au lendemain d’une première réunion entre le PS, la N-VA et cinq autres partis susceptibles de former un gouvernement au niveau fédéral. Cela dit, il convient de rester prudent. Exemple avec cette déclaration de Paul Magnette, l’un des négociateurs du Parti socialiste au terme du bureau de parti. "On était très nombreux autour de la table, il ne faut pas uniquement se concentrer sur la N-VA", déclare Paul Magnette. "C’était une réunion au cours de laquelle les informateurs ont fait rapport des discussions bilatérales qu’ils ont eues avec les uns et les autres et de ce que sont les problèmes à aborder […] tout le monde est pour le plein-emploi, tout le monde souhaite qu’il y a plus de croissance, lutter contre la pauvreté, le réchauffement climatique […] la question, c’est comment on y arrive et là, c’est beaucoup plus difficile et entre les 7 partis qui étaient là, on ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de points communs." Paul Magnette précise : "Il ne faut pas réduire le problème à la N-VA : les postions de l’Open Vld et du MR sont très éloignées de celles du PS. Nous avons des positions diamétralement opposées". Et Paul Magnette de conclure : "il y a encore d’autres options".