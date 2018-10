Paul Magnette à nouveau champion des voix de préférence en Wallonie: découvrez le top 50

Avec l'arrivée, peu avant 4h du matin, des derniers résultats en provenance de Wavre et Liège, on pouvait déjà élaborer durant la nuit de dimanche à lundi un premier hit-parade des champions des voix de préférence en Wallonie.

Tout en haut du podium, on retrouve à nouveau le bourgmestre de Charleroi, le socialiste Paul Magnette, avec 22.475 voix. Bien sûr, Charleroi est avec Liège la plus grande ville wallonne, mais malgré une légère baisse (24.220 en 2012), cela représente quand même 22,70% des voix, soit le plus haut pourcentage des 5 premiers classés.

Derrière lui, le cdh Namurois Maxime Prévot a reçu 12.825 voix, soit 19,43% des suffrages namurois. C'est une légère baisse pour lui aussi.

Le champion de l'autre grande ville, Liège, est le socialiste Willy Demeyer, troisième plus gros faiseur de voix wallon, avec 11.293 voix, ce qui ne représente toutefois "que" 11,46% des voix des Liégeois.

Suivent deux socialistes montois: le nouveau et l'ancien bourgmestres de Mons, Nicolas Martin avec 10.681 voix, et Elio Di Rupo (7664). Puis le bourgmestres socialiste de La Louvière Jacques Gobert (6850).

A la 7ème place, on retrouve la première femme, et aussi le plus gros taux de pénétration de ce top 10 avec la MR Caroline Taquin, qui a recueilli 6401 voix sur la liste "Bourgmestre", soit pas moins de 36,67% des voix!

La sénatrice MR liégeoise Christine Defraigne occupe la huitième place de ce classement, mais avec 6,37% des voix des Liégeois seulement.

Suit une autre femme, la socialiste namuroise Eliane Tillieux, dont les 6203 voix ne lui permettront pourtant pas de rejoindre la majorité.

La bourgmestre socialiste Laurent Devin a obtenu 30,52% des voix des Binchois, et figue en dixième place de ce classement avec 6194 voix.

Paul-Olivier Delannois, qui était bourgmestre ff de Tournai, a non seulement battu avec ses 5700 voix la ministre MR Marie-Christine Marghem (4179), mais aussi... son chef de file PS à Tournai, le ministre-président de la FWB Rudy Demotte, respectivement 21ème et 20ème seulement, en large baisse l'un et l'autre!

Enfin, à la douzième place, signanlons que l'ancienne animatrice et actuelle bourgmestre MR Florence Reuter obtient le joli score de 5691 voix, qui représente 32,74% des voix des Waterlootois.

Voici le TOP 50: