Paul Lannoye, membre fondateur du mouvement écologiste en Belgique, est décédé à l’âge de 82 ans

Paul Lannoye, membre fondateur de l’écologie politique en Belgique, est décédé à l’âge de 82 ans.

Astrophysicien, eurodéputé, l’homme était considéré comme l’un des pères fondateurs du mouvement écolo en Belgique.

En 1975, Paul Lannoye fonde la section belge des "Amis de la Terre" et cofonde le parti Ecolo en 1980. Il en devient le secrétaire fédéral et porte-parole avant de devenir sénateur coopté durant les années 1988-1989.

Le politicien est également élu au Parlement européen en 1989. Il y sera reconduit en 1994 et en 1999 avant de devenir président du Groupe des Verts à deux reprises (entre 1990 et 1994 ainsi qu’entre 1999 et 2001).

En 2004, l’homme quitte le parti écologiste et n’exercera plus de mandant politique. Il se lance alors dans la création du GRAPPE, le Groupe de réflexion et d’action pour une politique écologique.