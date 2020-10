Patrons et syndicats d'accord pour soutenir le gouvernement De Croo

Pour la première fois depuis des années, les partenaires sociaux ont réussi à élaborer une vision commune pour l'avenir de la Belgique. "C'est un engagement à travailler avec le gouvernement", peut-on lire samedi dans De Tijd.

Les syndicats s'étaient déjà montrés assez positifs à propos de l'accord de gouvernement, et si les organisations patronales sont moins enthousiastes, elles donnent pour le moment au gouvernement De Croo le bénéfice du doute. Ce soutien prudent n'est pas illogique, selon De Tijd, car l'accord de gouvernement montre l'intention de les impliquer dans le processus.

Une politique ne peut être efficace que si les gens y adhèrent

A partir du Conseil central de l'économie (CCE), l'un des organes consultatifs des syndicats et des organisations patronales, les partenaires sociaux ont décidé de saisir cette main tendue. "Une politique ne peut être efficace que si les gens y adhèrent. Les partenaires sociaux peuvent créer ce soutien", déclare Benoît Bayenet, président du CCE.

Au cours des derniers mois, le CCE a rédigé un document détaillant une vision pour l'avenir de la Belgique, qui semble à bien des égards conforme à l'accord de gouvernement. Les partenaires sociaux veulent développer une nouvelle stratégie industrielle, ils préconisent la transition vers une économie circulaire, et davantage numérique, et ils veulent se concentrer sur la formation et l'apprentissage permanent. Dans le même temps, un plan d'assainissement des finances publiques doit être élaboré.