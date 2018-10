Patrick Dupriez quitte la présidence d'Ecolo: réaction de Hoyos, Javaux et Milquet

L’annonce a surpris tout le monde : Patrick Dupriez a décidé de remettre son mandat de co-président d’Ecolo, pour des raisons "strictement personnelles".

En 2015, il avait succédé à Emily Hoyos. Aujourd’hui, elle comprend sa décision. "C’est un métier passionnant mais dur et usant, physiquement épuisant, parce qu’il faut y consacrer toute son énergie et tout son temps. Il faut accepter les sacrifices et supporter les attaques personnelles, explique-t-elle. Quand on est en panne de carburant, quand on n’a plus la foi, quand la politique n’est plus une passion mais une corvée, on risque de devenir cynique. Alors, il est temps de partir".

"C’est tellement prenant que ça peut vous ronger de l’intérieur, poursuit Jean-Michel Javaux, un autre ancien co-président des Verts. Et avec l’arrivée des réseaux sociaux, c’est encore plus difficile à gérer. La pression est permanente et gigantesque".

"La politique en général est passionnante mais stressante. Et il faut être prudent car ça peut vous manger l’âme, confirme Joëlle Milquet, à la tête du cdH pendant plus d'une décennie. Et la montée en puissance des réseaux sociaux ces dernières années a en effet encore accentué ça, avec un degré beaucoup plus important de médiocrité et de malveillance. C’est trop souvent la superficialité et la méchanceté qui sont valorisées, au détriment de la nuance".

Patrick Dupriez n’a pas encore évoqué son avenir. Son successeur à la tête d'Ecolo, aux côtés de Zakia Khattabi, sera désigné au début du mois de novembre.