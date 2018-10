Patrick Dupriez, le co-président d'Ecolo, quitte la tête du parti

Le co-président d'Ecolo a annoncé ce vendredi soir qu'il quittait la co-présidence du parti "pour des raisons personnelles".

"Notre responsabilité est grande à présent. Cette victoire électorale doit nous permettre de réaliser concrètement la transition écologique dans les communes et les provinces. Et une autre campagne débute sous de bons auspices, celle qui nous mènera vers les élections générales de mai 2019 et qui seront cruciales tant nous savons l'urgence de relever les défis qui nous mobilisent. Ecolo a besoin, plus que jamais, d'une équipe de co-présidents forte et totalement engagée. Pour des raisons strictement personnelles, j'ai aujourd'hui la conviction que je ne pourrai exercer ma mission à la hauteur de cette nécessité dans les mois qui viennent. Par respect pour vous et celles et ceux qui comptent sur nous, j'ai donc décidé, après concertation avec Zakia, de passer le relais du mandat que vous m'avez confié", a déclaré Patrick Dupriez, lors d'un Conseil de Fédération pour faire le bilan des élections communales et provinciales à Namur.

"Si Ecolo n'était pas en position de force ce serait bien plus difficile de passer ce relais"

Interrogée par la RTBF dans la foulée de sa déclaration, Patrick Dupriez ne démissionne pas tout à fait avec regret : "Si Ecolo n'était pas en position de force ce serait bien plus difficile de passer ce relais. Ici, j'ai vraiment la fierté du travail accompli, la fierté d'avoir repris avec Zakia la co-présidence d'un parti qui était KO en 2014, qui était en grande difficulté, et aujourd'hui qui est en pleine forme".

Sans vouloir préciser les raisons personnelles qui l'ont poussé à prendre cette décision, il estime "qu'il y a un moment où il faut pouvoir se dire qui est la meilleure personne à la meilleure place".

Malgré cette démission, il déclare rester "pleinement engagé avec Ecolo" : "Je vais rester impliqué de différentes façons dans le parti et à l'extérieur du parti pour relier, pour rassembler autour des projets et des valeurs écologistes. Simplement, je ne serai plus dans cette mission très particulière qu'est celle d'un co-président".