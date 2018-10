Patrick Dupriez (Ecolo): à Liège, une coalition PS-MR serait une alliance de perdants

Patrick Dupriez, le co-président d’Écolo croule sous les fleurs et les compliments. Les résultats de son parti sont, pour lui, une source d’espoir, dit-il. "On parle de vague verte, peut-être même de marée verte et c’est d’abord une responsabilité. Maintenant, il faut passer à l’action dans les communes."

Et les résultats sont impressionnants: 120 conseillers communaux de plus. Ecolo progresse partout "parfois très significativement ". Et les jeunes auraient voté en masse en faveur de l’écologie. "C’est réjouissant parce que c’est pour, et avec les jeunes, qu’on va pouvoir réinventer la société"

À ma connaissance, il n’y a pas encore de discussion à Liège

Mais très vite, la politique reprend ses droits. A Liège, Raoul Hedebouw assurait ce matin sur antenne que le PTB n’avait toujours pas été appelé par Willy Demeyer. Et c’est la même chose pour Ecolo explique Patrick Dupriez: "À ma connaissance, il n’y a pas encore de discussion à Liège, mais je ne suis pas informé des contacts locaux partout en Wallonie et à Bruxelles à ce stade." Pour le co-président écolo, une coalition PS-MR, ce serait une coalition de perdants. "Je pense que ce serait une coalition qui reproduirait l’alliance entre ceux qui ont amené aussi les scandales que l’on sait. J’espère une vraie ouverture à Liège non seulement pour un autre horizon, un autre projet politique, mais aussi pour une autre manière de faire de la politique qui respecte les gens comme des citoyens et pas comme des clients."

Et pourtant…

Pourtant, les résultats montrent qu’en Région liégeoise, dans les places fortes socialistes directement impactées par les affaires (Ans, Seraing, et même en Wallonie, Merbes-le-Château avec le directeur général de l’ISPPC), toutes ces places fortes socialistes sont confortées, comme si les affaires n’avaient eu aucun impact.

Patrick Dupriez y voit la "capacité énorme du Parti socialiste à maintenir en Wallonie des positions fortes, entre autres avec des pratiques qui considèrent les électeurs comme des clients." Mais cela n’empêche pas, pour Ecolo, de pouvoir signer des alliances et des projets avec les socialistes. "C’est clair qu’on a des difficultés à certains moments à pouvoir dépasser une tradition de vote socialiste dans ces bastions.