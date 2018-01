Patrick Dewael (Open VLD): "Theo Francken veut séduire les électeurs d'extrême droite"

Séance plénière animée ce jeudi 11 janvier, alors que le Premier ministre devait s'exprimer sur la question des Soudanais rapatriés qui auraient été victime de torture lors de leur retour au pays, selon des témoignages recueillis par une ONG au Caire. Plusieurs députés se sont succédé aux questions orales, toutes adressées au Premier. Patrick Dewael, député Open VLD et qui a été confronté aux questions d'immigration et d'asile comme ministre de l'Intérieur en 2003-2008, a été particulièrement applaudi lorsqu'il a critiqué "le style" de Theo Francken.

"Si je devais parler de lui comme il a parlé de vous, a-t-il demandé a Charles Michel, on me demanderait mais qu'est-ce qui lui a pris, ce n'est pas comme cela que l'on parle d'un chef de gouvernement." Il s'est également étonné de la communication via Twitter, qui se fait "dans une certaine euphorie, pourquoi accepte-t-on de se mettre en photo avec l'ambassadeur d'un dictateur soudanais recherché par le Tribunal pénal international ? Je ne pense pas que cela apporte quoi que ce soit à ce dossier."

"Ce qui me stupéfie, le secrétaire d'Etat obtient finalement de meilleurs résultats que les gouvernements de centre-gauche par le passé. Donc je souhaiterais simplement savoir pourquoi il fait cela ? Et je vais vous le dire : parce qu'il y a là les électeurs [du Vlaams Belang] qu'il essaye de séduire, pour les ramener vers la N-VA. Jusqu'où peut-on aller pour attirer les électeurs d'extrême droite sans s'écarter du chemin de la démocratie?"