Passe d’armes entre Alexander De Croo et Raoul Hedebouw : "Vous recherchez uniquement la caricature"

Le débat sur la déclaration gouvernementale s’est poursuivi très tard dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant près de 17h, les orateurs de la majorité et de l’opposition se sont succédé à la tribune du Parlement européen où la Chambre a établi ses quartiers.

La soirée a été notamment marquée par une passe d’armes entre Alexander De Croo et Raoul Hedebouw, le chef de groupe PTB à la Chambre. Le tout nouveau chef de gouvernement fédéral a pointé les "caricatures" du chef de file communiste.

"Cet après-midi on a eu deux types de discours. Vous avez eu des gens qui démontrent qu’en politique il peut être utile de s’écouter. Vous en avez d’autres qui eux utilisent chaque intervention pour susciter des divisions, pour en faire des caricatures et semer la zizanie, a entamé Alexander De Croo. Je sais à quelle catégorie vous appartenez, vous recherchez uniquement la caricature et vous êtes en train d’attaquer ici un partenaire de coalition et vous êtes en train de lui tirer dessus."

Et le Premier ministre d’ajouter : "Vous savez parfaitement que votre plan est tout à fait infinançable. C’est la différence par rapport à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c’est effectivement accroître les allocations sociales. Nous veillons également à ce que soit quelque chose qui soit finançable. L’ADN de ce gouvernement, ce sont des partis qui s’écoutent et qui collaborent. Voilà ce qui donne des résultats."

Le vote de confiance majorité contre opposition est attendu pour 14h cet après-midi.