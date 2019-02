Passé colonial de la Belgique: Charles Michel s'étonne d'un rapport intermédiaire "très étrange"

Le rapport intermédiaire d'un groupe d'experts de l'ONU sur la période coloniale de la Belgique, tel qu'il a été présenté lundi, est "très étrange", a estimé mardi le Premier ministre Charles Michel, interrogé en marge d'une intervention au Collège d'Europe.

"Je n'ai pas pu prendre connaissance du rapport en entier, mais le résumé qui en a été présenté est très étrange. Nous aurons la possibilité de faire valoir nos remarques formelles, nous le ferons certainement", a indiqué M. Michel.

Il affirme que la Belgique a "toujours essayé de mener au plus loin le combat contre toute forme de discrimination". "Je vérifierai si le résumé est conforme à l'esprit du rapport".

Un groupe d'experts des Nations unies sur les personnes d'origine africaine a recommandé lundi aux autorités belges de présenter les excuses du royaume pour son passé colonial et les atrocités commises durant cette période "sombre" de son histoire.

Ces experts ont passé une semaine en Belgique et rencontré des représentants des autorités publiques, d'ONG et de la société civile. Un rapport final est attendu au mois de septembre mais les experts ont d'ores et déjà posé un grand nombre de constats, notamment sur le passé colonial du pays qui semble trop largement ignoré.

"Nous pressons le gouvernement de présenter des excuses pour les atrocités commises durant la colonisation", avait expliqué le président de ce groupe, Michal Balcherzak, dans une déclaration faite à la presse.