Passage de témoin entre Sophie Wilmès et Alexander De Croo: la dernière de la Première, émue par les applaudissements

Au 16, c’était le moment du passage de témoin entre l’ancienne locataire, Sophie Wilmès, et le nouveau Premier ministre, Alexander De Croo. Cela s’est fait en toute décontraction entre les deux libéraux qui se connaissent très bien, pour avoir travaillé ensemble dans le même gouvernement.

Comme le veut la tradition, la Première ministre sortante a accueilli son successeur dans son bureau du 16 rue de la Loi. Sophie Wilmès a remis à Alexander De Croo les clés de son nouveau bureau, plus précisément une carte magnétique, un badge, " moderne comme ton gouvernement " a dit Sophie Wilmès à Alexander De Croo.

Autre tradition, l’échange de cadeaux. Sophie Wilmès a remis à son successeur un disque vinyle du compositeur Vivaldi, du nom de la coalition du gouvernement De Croo. " Ce sera à écouter dans les moments difficiles " a dit Sophie Wilmès. Celle-ci a aussi offert au nouveau Premier ministre un mug frappé des chiffres " 16 " et "53 ", car Alexander De Croo est le 53e Premier ministre de la Belgique. Alexandre De Croo, très ému, remercié Sophie Wilmès : " Merci Sophie. J’avais envie de dire Madame la Première. Tu as été une Première ministre qui a dû gérer une crise des plus graves. Merci pour tout ton travail et pour ton sens de l’humour ", une allusion aux cadeaux offerts par la désormais ancienne première ministre à son successeur.

Un premier conseil des ministres s’est déjà tenu

Sophie Wilmès a ensuite quitté son ancien cabinet, en saluant son équipe. Le personnel du 16 rue de la Loi était aligné sur les marches de l’escalier principal. " Vous savez que vous allez m’arracher une larme, mais vous n’y arriverez pas ", leur a déclaré Sophie Wilmès. "J’ai eu trop de plaisir à travailler ici avec vous. J’ai été trop fière de vous voir vous démener comme des fous en cette période très compliquée qui a été la nôtre. On s’est déjà dit plein de choses hier, très émouvantes. On s’en dira encore. Je vous serre sur mon cœur et vous dis au revoir, sans une larme " a poursuivi l’ancienne Première ministre avant de quitter le cabinet du Premier ministre.