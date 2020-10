Pas (encore) de démission en vue de Georges-Louis Bouchez à la tête du MR: "Il n'y a aucun candidat qui fait l'unanimité"

Depuis 48 heures, les téléphones chauffent au MR. Face à la fronde qui grandit, le président du parti Georges-Louis Bouchez cherche à calmer le jeu. "Il est au téléphone en permanence" nous confie une de ses proches. Ses décisions, ses choix de casting ministériel et sa tentative de débarquer la ministre wallonne Valérie De Bue passent mal. "Ce n'est plus possible de continuer avec lui car il agit seul, sans tenir compte des autres" nous explique un ténor du parti.

Des critiques de plus en plus vives

Plusieurs cadres du MR se sont exprimés ouvertement hier à notre micro dans les couloirs du Parlement européen au moment où la confiance était votée au gouvernement De Croo. Interrogés sur la présidence Bouchez, les députés parlent de "gestion autocratique", d'un "manque de respect et de considération", d'un "besoin de réparation"...

Si le mot "démission" n'est pas prononcé à notre micro, c'est bien de cela dont il s'agit. "Il faut éteindre l'incendie avant l'explosion et la seule solution, c'est la démission" nous confie un député influent au sein du MR. Mais tous préfèrent parler d'"un geste fort" qui doit être posé par Georges-Louis Bouchez.

Une démission ? Une présidence plus ouverte ?

Dans l'entourage du président, on nous explique qu'il n'est pas prêt à démissionner car "ce n'est pas dans l'intérêt du parti car il n'y a aucun candidat qui fait l'unanimité". En revanche, Georges-Louis Bouchez propose une modification des statuts du parti concernant la présidence afin de la rendre plus collégiale.

Il est question de transformer la vice-présidence en vrai contre-pouvoir interne, pour que le président soit conseillé en permanence. "La difficulté c'est de trouver des personnes qui acceptent de jouer ce rôle au sein du parti et dans l'intérêt du parti, et qui ne courent donc pas après une carrière personnelle" nous explique une source du MR.

Reste à voir si cette piste peut apaiser les tensions entre Georges-Louis Bouchez et les frondeurs. A l'heure d'écrire ces lignes, aucune réunion physique ne s'est encore tenue.