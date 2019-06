"Pas en état, tu conduis pas": nouvelle campagne pour empêcher un ami qui a bu de prendre le volant

L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) a lancé lundi une nouvelle campagne de sensibilisation à la conduite sous influence. Intitulée "Les vrais amis disent: pas en état, tu conduis pas", elle vise à inciter tout un chacun à empêcher ses amis et proches de prendre le volant en état d'ivresse. Cela alors qu'un conducteur sur deux est testé positif à l'alcool après un accident survenu de nuit le week-end sur les routes du sud du pays.

Avec cette nouvelle campagne, l'AWSR entend sensibiliser à la problématique des accidents liés à la conduite sous influence d'alcool, de drogues ou de consommation combinée, surtout le week-end. Elle veut aussi inciter les amis à intervenir pour éviter que quelqu'un qui n'est pas en état ne reprenne le volant.

En Wallonie, 36% des accidents mortels ont lieu le week-end. Et lors des nuits de week-end en particulier, un conducteur sur deux testé à la suite d'un accident se révèle positif à l'alcool, rapporte l'AWSR. "Par ailleurs, trois conducteurs sur quatre sous l'influence de drogue (le plus souvent du cannabis) avouent consommer simultanément de l'alcool. Un résultat inquiétant quand on sait que la combinaison alcool/drogues augmente le risque d'accident grave ou mortel de manière exponentielle (jusqu'à 200 fois)", épingle-t-elle.

L'Agence fait valoir que des alternatives existent, telles que prévoir un BOB, dormir sur place, rentrer avec les transports en commun ou appeler une connaissance. Elle rappelle en outre que les jeunes Wallons peuvent bénéficier d'une réduction de 50% sur leur course en taxi en payant avec des chèques "BackSafe".

La campagne de l'AWSR est visible durant tout le mois de juin le long des autoroutes et des routes secondaires wallonnes. Une vidéo sera également diffusée via les réseaux sociaux à la veille de l'été. L'opération va par ailleurs de pair avec des contrôles d'alcool et de drogue renforcés durant la durée de la campagne, avertit l'Agence.