Pas de revalorisation des salaires pour les profs formés en 4 ans ? "Une déclaration de guerre" pour la CGSP-Enseignement

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), l’a affirmé ce lundi matin sur La Première : il n’entend pas négocier avant la fin de son mandat une revalorisation des barèmes pour les instituteurs et les régents qui seront bientôt formés en quatre ans, contre trois aujourd’hui.

"Moi, d’ici 2024, je ne prendrai pas la responsabilité de mettre à charge de la Fédération un coût oscillant entre 300 millions et un milliard d’euros par an pour revaloriser la formation initiale des enseignants", a averti le libéral, interrogé lundi lors de la matinale de La Première (RTBF). "C’est impayable et ce n’est pas possible", a-t-il jugé.

La Fédération Wallonie-Bruxelles entend porter, dès la rentrée prochaine normalement, la formation initiale des enseignants de trois à quatre années. Les premiers profs formés en quatre ans seront donc théoriquement diplômés en 2026.