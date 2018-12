Pas de nouveau conseil communal à Neufchâteau

Partout les conseils communaux vont pouvoir être mis en place en Wallonie dès ce soir. Partout, sauf à Neufchâteau. Les résultats des élections y sont contestés. Des irrégularités constatées par deux des trois listes en présence ont mené à des recours devant le Gouverneur de la province. Et la justice s’est aussi saisie de l’affaire.



Des faits surprenants

Tout est parti des protestations d’une dame. Elle détenait une procuration de son père résidant dans un home. Mais on lui a interdit de voter pour lui parce que le vote de son paternel avait déjà été enregistré. Fait troublant supplémentaire: la personne qui s’était exprimée au nom de son père détenait, semble-t-il, une dizaine de procurations alors qu’on ne peut en porter qu’une.

D’autres faits interpellants ont été également constatés comme des urnes non scellées ou le vote par procuration d’une personne décédée avant le scrutin.



Recours et instruction

Les perdants du scrutin communal – Pour Tous d’Yves Evrard et la liste 3ème Piste – ont donc déposé des réclamations devant le gouverneur de la province qui n’a pas validé les élections à Neufchâteau.

Le parquet a également pris l’affaire très au sérieux. Un juge instruit sur faux et usage de faux et la Procureure du roi a elle-même évoqué de probables utilisations de fausses procurations.



Re-voter?

Encore faut-il, si indélicatesses il y a eu, qu’elles aient impactés le résultat des élections. Cet arbitrage-là sera dans les mains du gouverneur.

A cette heure, la situation n’est toujours pas claire. Conseil communal, il y aura donc ce lundi soir. Mais sans mise en place des nouveaux élus.