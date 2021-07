Pas de crainte pour les allocations sociales si vous êtes êtes hébergé ou si vous hébergez un sinistré

Trois ministres ont tenu à rassurer jeudi au sujet des allocations sociales des personnes qui, à la suite des inondations, cohabitent de fait avec d'autres (hébergeur ou hébergé).

On continuera de tenir compte du statut initial de la personne, qui détermine le montant des allocations, communiquent les ministres de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne, des Pensions, de l'Intégration sociale et des Personnes handicapées Karine Lalieux et des Affaires sociales Frank Vandenbroucke.

Cela concerne l'allocation de chômage, l'allocation invalidité, le revenu d'intégration sociale, ainsi que l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration pour les personnes handicapées.

Concrètement, une personne considérée comme 'isolée' mais qui accueille un sinistré chez elle ne verra pas ses allocations baisser.